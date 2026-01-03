اعتقال شقيقه واعتزال مؤقت.. قصة صمود حارس مرمى السودان

"لا أحد يريد مواجهة مصر".. تصريحات مفاجئة من مدرب بنين قبل مواجهة الفراعنة

قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، اضطر محمد النور، حارس مرمى منتخب السودان، لاعتزال كرة القدم بشكل مؤقت، بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في بلاده منذ أكثر من عامين. وحاليا يبحث مع منتخب بلاده عن ترك بصمته في البطولة، عندما يخوض دور الـ16 من البطولة.

وتأهل منتخب السودان بطل نسخة 1970، إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ عام 2012، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعات، ليضرب موعدا مع السنغال، في مباراة قوية.

فعندما اندلعت الحرب الأهلية في السودان، في أبريل 2023، اضطر محمد النور حارس مرمى المريخ السوداني لترك كرة القدم، ويتذكر تلك اللحظات في تصريحات للوكالة الفرنسية: "عشنا الرعب، وتم اعتقال شقيقي نحو 9 أشهر من طرف قوات الدعم السريع".

وخطف محمد النور أبوجا الأنظار مع منتخب السودان، خلال بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2024، عندما تصدى لركلتي جزاء في مباراة بلاده ضد الجزائر، ليقودهم إلى نصف النهائي.