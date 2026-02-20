إعلان

البرهان: لا هدنة مع مليشيا التمرد.. ووزير العدل يتوعد بمحاكمة المتورطين

كتب : مصراوي

01:01 ص 20/02/2026

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان

وكالات

قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه لا هدنة مع مليشيا التمرد في ظل استمرارها في احتلال المدن والمناطق وممارسة الانتهاكات ضد المواطنين.

ورحب البرهان في تصريحات إعلامية الخميس، بأي شخص من معارضة الخارج لم يسئ أو يحرض ضد الدولة، مجددًا موقفه الرافض لأي هدنة مع مليشيا التمرد طالما تواصل احتلالها للمدن والمناطق وارتكاب الانتهاكات بحق المواطنين.

من جانبه، أكد وزير العدل السوداني الدكتور عبد الله درف أنه ستتم محاكمة المتورطين في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين.

وأضاف وزير العدل السوداني، في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه ستتم المحاكمة الجنائية لأي شخص يؤيد ميليشيا الدعم السريع.

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني وزير العدل السوداني جرائم الحرب قوات الدعم السريع السودان

