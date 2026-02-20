وكالات

قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه لا هدنة مع مليشيا التمرد في ظل استمرارها في احتلال المدن والمناطق وممارسة الانتهاكات ضد المواطنين.

ورحب البرهان في تصريحات إعلامية الخميس، بأي شخص من معارضة الخارج لم يسئ أو يحرض ضد الدولة، مجددًا موقفه الرافض لأي هدنة مع مليشيا التمرد طالما تواصل احتلالها للمدن والمناطق وارتكاب الانتهاكات بحق المواطنين.

من جانبه، أكد وزير العدل السوداني الدكتور عبد الله درف أنه ستتم محاكمة المتورطين في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين.

وأضاف وزير العدل السوداني، في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه ستتم المحاكمة الجنائية لأي شخص يؤيد ميليشيا الدعم السريع.