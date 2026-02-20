كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، فلسفته الشخصية في العمل والحياة، والتي ساهمت في بعض جوانب الانفصال بينه وبين إخوته في إدارة أعمال الأسرة، موضحًا أن الاختلاف هو الطبيعة بين الإخوة، وأن الاهتمامات المختلفة لكل منهم هي التي ساهمت بشكل كبير في الانفصال.

سبب انفصال نجيب ساويرس عن أخويه

أوضح "ساويرس" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، أنه يفضل تقسيم الأعمال بشكل واضح، بحيث يركز على المشاريع التي يحبها مثل المناجم والذهب والعقارات.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "أنا قسمت الشغل، الحاجات اللي سبناها لإخوتي مبتدخلش معايا، وأنا أركز على المناجم والذهب والعقارات".

كيف يتعامل نجيب ساويرس مع موظفيه؟

أشار "ساويرس"، إلى أن إخوته يمتلكون شخصيات مختلفة تمامًا، إذ يتميز سميح بالصرامة والانضباط في المال والمصاريف واصفًا إياه بأنه مثل أبيه، بينما هو يفضل الحرية والكرم في التعامل مع فريقه، مضيفًا بقوله: "هم شديدو الانضباط في المال، وأنا أحب أن أكون كريم مع الناس اللي بيشتغلوا معايا وأديهم حرية".

وأكد نجيب ساويرس، أن هذه الفروقات في الشخصيات أساسية لفهم طبيعة عمله، وأنها ليست انعكاسًا سلبيًا، بل طريقة عملية لتوزيع المسؤوليات، مشيرًا إلى أن تركيزه على ما يحب هو سبب اختيار هذا النهج في العمل وإدارة الأعمال.

واختتم تصريحاته قائلًا: "المال يسهل الحياة لكنه لا يجلب السعادة، وما عنديش أي ندم على أي صفقة أو تجربة مالية"، مضيفًا أن محبة الناس واحترامهم هي أهم ما يمنحه شعورًا بالرضا الشخصي.

