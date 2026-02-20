إعلان

"العواقب كارثية".. إيران تحذر الأمم المتحدة من تعرضها لهجوم أمريكي

كتب : عبدالله محمود

01:11 ص 20/02/2026

إيران

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن إيران أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة، أكدت فيها أنه إذا تعرضت لهجوم فإن قواعد القوة المعادية في المنطقة ستكون أهدافا مشروعة لها.

ونقل أكسيوس عن الرسالة الإيرانية إلى الأمم المتحدة قولها: "نلفت انتباهكم العاجل لتهديدات مسؤولين أمريكيين باللجوء لاستخدام القوة".

وأوضحت إيران في الرسالة، أنه لا ينبغي اعتبار التصريح العدائي من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ضد طهران مجرد كلام.

أشارت إيران إلى أن تصريحات ترامب مؤشر على خطر حقيقي لعدوان عسكري ستكون عواقبه كارثية على المنطقة، مؤكدة أنه إذا تعاملت أمريكا بجدية وحسن نية في المفاوضات يمكن التوصل إلى حل دائم.

ودعت إيران في ختام رسالتها مجلس الأمن إلى استخدام سلطته لإيقاف واشنطن فورا عن تهديداتها غير المشروعة.

