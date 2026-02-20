نائب محافظ السويس يتابع استبدال الكشافات التالفة والإنارة بالشوارع

بعد وفاة 18 شخصاً.. تحرك عاجل من محافظ بورسعيد لرعاية مصابي محور 30 يونيو

تفقد الدكتور محمد علام نائب محافظ السويس، إنارة الشوارع في حيي الأربعين وفيصل، للوقوف على حالة الكشافات.

رافق نائب المحافظ خلال جولته المسائية، المهندسة جهاد أحمد رئيس حي الأربعين، ومي أسامة سكرتير حي فيصل.

وتابع الدكتور محمد علام، إنارة عدد من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية بالضواحي السكنية، ووجه بتوفير كشافات جديدة واستبدالها بالتالفة في الأعمدة، ومراجعة الإنارة في باقي الشوارع والضواحي السكنية لتوفير الأمان والسلامة لهذه المناطق.

وحرص نائب المحافظ على الإشراف على تركيب الكشافات في ضواحي الأربعين وفيصل، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هاني رشاد محافظ السويس لتحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.