"هل يرحل؟".. مانشستر سيتي يحسم مصير عمر مرموش

كتب : هند عواد

02:19 م 29/01/2026
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (1)
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (3)
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (8)
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (6)
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (5)
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (11)
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (12)
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (10)

يتمسك مانشستر سيتي الإنجليزي، بالدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، رغم تزايد اهتمام توتنهام وأستون فيلا به.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، أن مانشستر سيتي يصر على الإبقاء على عمر مرموش في صفوفه حتى نهاية سوق الانتقالات الشتوية، إذ أن إدارة السيتي أوضحت أنها لا تنوي السماح برحيله في منتصف الموسم.

وسجل عمر مرموش هدفا في فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكانت هذه المشاركة هي الثالثة أساسيا له فقط الدوري هذا الموسم.

وأشار الموقع إلى أنه مع تزايد الالتزامات المحلية والأوروبية، يحرص جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على تجنب النقص العددي في الخط الأمامي، خاصة بعد المواسم الأخيرة التي تأثر فيها إيقاع الفريق بإصابات لاعبين مؤثرين.

"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟

حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي مستقبل عمر مرموش مصير عمر مرموش

