مكافأة فوز منتخب السنغال بأمم أفريقيا تتضاءل.. ما السبب؟

يفقد منتخب السنغال لكرة القدم، مبلغ 715 ألف دولار، من قيمة الجائزة المالية التي سيحصل عليها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تتويجه بكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، في لقاء امتد إلى الأشواط الإضافية، وشهد حالات جدلية، تسببت في عقوبات صارمة من الاتحاد الأفريقي على الثنائي.

ويحصل منتخب السنغال على مبلغ 10 ملايين دولار، مكافأة الفوز بكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد زيادة الجائزة من 7 إلى 10 ملايين.

ويتم خصم 715 ألف دولار من قيمة الجائزة التي يحصل على منتخب السنغال، بسبب العقوبات الموقعة على أسود التيرانجا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فرض العقوبات التالية على الاتحاد السنغالي:

- تغريم بابي بونا ثياو، مدرب السنغال، مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، مع إيقافه 5 مباريات.

- فرض غرامة قدرها 300 ألف دولار أمريكي على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، للسلوك غير اللائق لمشجعيه.

- فرض غرامة قدرها 300 ألف دولار أمريكي على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، للسلوك غير الرياضي للاعبيه وجهازه الفني.

- تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القد، مبلغ 15000 دولار أمريكي لسوء سلوك منتخبه الوطني، وذلك بسبب تلقي خمسة من لاعبيه إنذارات.

