معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات تيجراي

وكالات

شهد إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، منذ عدة أيام، اندلاع معارك جديدة بين الجيش الإثيوبي وقوات محلية، في أول مواجهات عسكرية مباشرة منذ انتهاء الحرب الدامية التي استمرت بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسي وأمني لوكالة فرانس برس الخميس.

وأكد المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الاشتباكات الأخيرة دارت في منطقة تسملت بغرب تيجراي، وهي منطقة تشهد أيضًا مطالبات من قوات إقليم أمهرة المجاور، ما يزيد من تعقيد الوضع على الأرض.

وأوضحت المصادر أن الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي الناقل الوحيد الذي يربط الإقليم ببقية أنحاء البلاد، علّقت رحلاتها إلى تيغراي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وتأتي هذه التطورات بعد مواجهات مباشرة سابقة بين الجيش الفيدرالي وقوات تيجراي في نوفمبر 2025 في إقليم عفار المجاور، في مؤشر على تصاعد التوترات مجددًا.

وحتى الآن، لم تصدر إدارة إقليم عفار أي بيانات رسمية حول عدد الضحايا أو حجم الخسائر الناجمة عن الاشتباكات الأخيرة.