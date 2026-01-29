السيناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار تعلن ترشحها لمنصب حاكم مينيسوتا

مينيابوليس (ولاية مينيسوتا)- (أ ب)

أعلنت السيناتور الديمقراطية، إيمي كلوبوشار، اليوم الخميس، ترشحها لمنصب حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك عقب إعلان الحاكم تيم والز انسحابه من الترشح لولاية ثالثة كحاكم للولاية.

وتعهدت كلوبوشار بمواجهة الرئيس دونالد ترامب، والعمل في الوقت نفسه على توحيد الولاية التي واجهت سلسلة من التحديات حتى قبل حملة الحكومة الفيدرالية على الهجرة.

ويمنح قرار كلوبوشار الديمقراطيين مرشحة بارزة وذات سجل حافل بالنجاحات على مستوى الولاية، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الديمقراطي للاحتفاظ بالمنصب الذي يشغله حاليا الحاكم تيم والز.

وكان والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قد أعلن، في وقت سابق من يناير الجاري، تخليه عن حملة إعادة انتخابه لولاية جديدة، وسط انتقادات تتعلق بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب المخصصة لبرامج رعاية الأطفال.