إعلان

السيناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار تعلن ترشحها لمنصب حاكم مينيسوتا

كتب : مصراوي

03:49 م 29/01/2026

السيناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مينيابوليس (ولاية مينيسوتا)- (أ ب)

أعلنت السيناتور الديمقراطية، إيمي كلوبوشار، اليوم الخميس، ترشحها لمنصب حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك عقب إعلان الحاكم تيم والز انسحابه من الترشح لولاية ثالثة كحاكم للولاية.

وتعهدت كلوبوشار بمواجهة الرئيس دونالد ترامب، والعمل في الوقت نفسه على توحيد الولاية التي واجهت سلسلة من التحديات حتى قبل حملة الحكومة الفيدرالية على الهجرة.

ويمنح قرار كلوبوشار الديمقراطيين مرشحة بارزة وذات سجل حافل بالنجاحات على مستوى الولاية، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الديمقراطي للاحتفاظ بالمنصب الذي يشغله حاليا الحاكم تيم والز.

وكان والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قد أعلن، في وقت سابق من يناير الجاري، تخليه عن حملة إعادة انتخابه لولاية جديدة، وسط انتقادات تتعلق بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب المخصصة لبرامج رعاية الأطفال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار منصب حاكم مينيسوتا ولاية مينيسوتا الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات تيجراي
شئون عربية و دولية

معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات تيجراي
مجدي الجلاد: يناير 2011 كانت ثورة حقيقية وشريفة تعكس إرادة الشعب - (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: يناير 2011 كانت ثورة حقيقية وشريفة تعكس إرادة الشعب - (فيديو)
الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة
أخبار السيارات

الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة

توفيق عكاشة لمجدي الجلاد: 7 أكتوبر بتخطيط عالمي.. والدليل "إصحاح شمشون
أخبار مصر

توفيق عكاشة لمجدي الجلاد: 7 أكتوبر بتخطيط عالمي.. والدليل "إصحاح شمشون
مجدي الجلاد: قضايا العقيدة أخطر التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة - (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: قضايا العقيدة أخطر التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة - (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا