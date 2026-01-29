مباريات الأمس
"كان له تأثير".. الهلال السوداني يطالب "كاف" بإلغاء البطاقة الحمراء لفلومو

كتب : محمد خيري

03:04 م 29/01/2026

الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني تقدمه بخطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للاعتراض على البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعبه فلومو خلال مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الهلال مع ماميلودي صنداونز بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وطالب النادي السوداني بإلغاء قرار الطرد الذي تعرض له مهاجمه الشاب، مؤكدًا أن الواقعة التي حصل على إثرها على البطاقة الحمراء لا تستوجب هذا القرار، وفقًا لما ورد في الخطاب المقدم إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي.

وأوضح الهلال في بيانه أن قرار الحكم كان له تأثير مباشر على نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يحصل حتى على تحذير شفهي قبل إشهار البطاقة الحمراء.

كما شدد النادي على أن فلومو يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في القارة الأفريقية، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وأن مشاركته أمام صنداونز كانت الأولى له في بطولة دوري أبطال أفريقيا، معتبرًا أن القرار التحكيمي جاء قاسيًا وغير مبرر.

واختتم الهلال خطابه بمطالبة لجنة الانضباط بإنصاف اللاعب والنادي، ورفع ما وصفه بالظلم الواقع عليهما، مؤكدًا أن قرار الحكم جاء منحازًا وأثر سلبًا على مجريات اللقاء.

