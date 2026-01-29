بعد عقوبات كاف.. هل يغيب لاعبو السنغال والمغرب عن كأس العالم 2026؟

"الأكثر تاريخيا".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول في دوري أبطال

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عقوبات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بين السنغال والمغرب، والذي شهد تتويج أسود التيرانجا باللقب الثاني في مسيرتهم.

كاف يعاقب منتخبي السنغال والمغرب

قرر المجلس التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فرض العقوبات التالية على الاتحاد السنغالي:

- إيقاف بابي بونا ثياو، المدرب منتخب السنغال، لمدة 5 مباريات رسمية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب سلوكه غير الرياضي الذي ينتهك مبادئ مدونة الانضباط الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة باللعب النظيف والنزاهة، ولتشويه سمعة اللعبة.

- تغريم بابي بونا ثياو مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

- إيقاف لاعب المنتخب السنغالي، إيليمان ندياي، لمباراتين رسميتين، بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

- إيقاف لاعب المنتخب السنغالي، إسماعيلا سار، لمباراتين رسميتين، بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

- فرض غرامة قدرها 300 ألف دولار أمريكي على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بسبب السلوك غير اللائق لمشجعيه، والذي أساء إلى سمعة اللعبة في انتهاك لمبادئ مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة باللعب النظيف والنزاهة.

- فرض غرامة قدرها 300 ألف دولار أمريكي على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه وجهازه الفني، والذي يُعدّ انتهاكًا لمبادئ مدونة قواعد السلوك، والمتعلقة باللعب النظيف والولاء والنزاهة. وقد أساء هذا السلوك غير الرياضي إلى سمعة اللعبة.

- تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القد، مبلغ 15000 دولار أمريكي لسوء سلوك منتخبه الوطني، وذلك بسبب تلقي خمسة من لاعبيه إنذارات.

بينما جاءت العقوبات الموقعة على الاتحاد المغربي لكرة القدم، كالآتي:

- إيقاف لاعب المنتخب المغربي، أشرف حكيمي، لمباراتين رسميتين، مع إيقاف إحدى هاتين المباراتين لمدة عام واحد من تاريخ هذا القرار، بسبب سلوكه غير الرياضي.

- إيقاف لاعب المنتخب المغربي، إسماعيل صيباري، لثلاث مباريات رسمية، بسبب سلوكه غير الرياضي.

- تم تغريم إسماعيل صيباري بمبلغ 100000 دولار أمريكي.

- تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 200,000 دولار أمريكي، بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب خلال المباراة.

- تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 100,000 دولار أمريكي لسوء سلوك لاعبي المنتخب والجهاز الفني، الذين اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو المساعد وعرقلوا عمل الحكم، في انتهاك لمبادئ اللعب النظيف والنزاهة، كما هو منصوص عليه في المادتين 82 و83 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

- فرض غرامة قدرها 15000 دولار أمريكي على الاتحاد المغربي لكرة القدم لاستخدامه أشعة الليزر من قبل مشجعيه خلال المباراة المذكورة.

هل يغيب لاعبو السنغال والمغرب عن كأس العالم 2026؟

أوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيانه الرسمي، عن هذه العقوبات ستطبق في المسابقات الأفريقية، بالتالي سيغيب اللاعبون عن مباريات تصفيات أمم أفريقيا ومباريات كأس الأمم الأفريقية.

