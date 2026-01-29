مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

الدوري الأوروبي وكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:37 ص 29/01/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد يتعادل مع التشيك
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (8)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (9)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (7)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (3)

تقام اليوم الخميس الموافق 29 يناير، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، من بينهم إقامة الكثير من مباريات في الدوري الأوروبي.

ومن أبرز مواجهات اليوم، مواجهة مصر ضد الرأس الأخضر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، وأستون فيلا ضد ريد بول سالزبورج في الدوري الأوروبي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

إنبي ضد سموحة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مودرن سبورت ضد الإسماعيلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

الفتح ضد الاتحاد - 5:00 مساء - ثمانية

الحزم ضد الشباب - 7:30 مساء - ثمانية

القادسية ضد الهلال - 7:30 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

شتورم جراتس ضد بران بيرجن - 10:00 مساء - بي إن سبورت

لودو جوريتس ضد نيس - 10:00 مساء - بي إن سبورت

شتوتجارت ضد يونج بويز - 10:00 مساء - بي إن سبورت 8

ريال بيتيس ضد فاينورد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

باناثينايكوس ضد روما - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

أولمبيك ليون ضد باوك سالونيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

نوتنجهام ضد فيرينتسفاروشي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

ليل ضد فرايبورج - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

غو أهيد إيجيلز ضد سبورتينج براغا - 10:00 مساء - بي إن سبورت

بوخاريست ضد فنربخشة - 10:00 مساء - بي إن سبورت

ميدتيلاند ضد دينامو زغرب - 10:00 مساء - بي إن سبورت

النجم الأحمر ضد سيلتا فيجو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 9

بازل ضد فيكتوريا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

بورتو ضد رينجرز - 10:00 مساء - بي إن سبورت 7

سيلتيك ضد أوتريخت - 10:00 مساء - بي إن سبورت

استون فيلا ضد ريد بول سالزبورج - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

جينك ضد مالمو - 10:00 مساء - بي إن سبورت

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد اليوم الخميس

زامبيا ضد أوغندا - 10:00 صباحا

نيجيريا ضد غينيا - 11:30 صباحا

كينيا ضد بنين - 12:00 مساء

أنجولا ضد المغرب - 2:00 مساء - أون تايم سبورت 1

رواندا ضد الجابون - 2:00 مساء

الكاميرون ضد الكونغو - 4:00 مساء

مصر ضد الرأس الأخضر - 4:30 مساء - أون تايم سبورت 2

الجزائر ضد تونس - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

