حقق 5 من المبتكرين والباحثين المصريين ميداليات دولية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ51 لعام 2026؛ ذهبيتان وفضيتان وبرونزية.

وننشر تفاصيل هذه الاختراعات في ما يلي:

1- ميدالية ذهبية للدكتور ربيعي يونس عبد الفتاح حسن من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن ابتكار "منصة تشخيص السرطان باستخدام رقائق استشعار نانونية".

2- ميدالية ذهبية الدكتورة منار يحيى إسماعيل عبد العزيز من المركز القومي للبحوث عن ابتكار "قضبان نسيجية لتدعيم التطبيقات الخرسانية".

3- ميدالية فضية للدكتورة إيمان صلاح الدين المحلاوي من جامعة القاهرة عن "طريقة مبتكرة لإنتاج الصلب القابل للسحب العميق".

4- ميدالية فضية للمهندس محمد المعتصم محمد بهاء الدين من شركة البروتين عن نظام "أوريون™️ للتصنيع الحيوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

5- ميدالية برونزية للدكتور طارق محمد البشير، من المعهد القومي للمعايرة عن ابتكار "غرفة تردد صوتي مصغرة للقياسات الصناعية".

وأكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الأكاديمية لدعم المبتكرين المصريين وتمكينهم من عرض ابتكاراتهم في المحافل الدولية، والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات تكنولوجية قادرة على المنافسة عالميًّا.

