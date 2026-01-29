مباريات الأمس
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

09:00 ص 29/01/2026
    جوليانا فيجيل
    جوليانا فيجيل
    جوليانا فيجيل

شهد الدوري الإيطالي الدرجة الخامسة واقعة مثيرة باتجاه المشجعين إلى مباريات هذه الدرجة ، بسبب حكمة مساعدة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن الحكمة الإيطالية جوليانا فيجيل أثارت الجدل بظهورها في مباراة بالدرجة الخامسة، ومن ثم توجه المشجعين لمتابعة هذه المباريات من أجلها.

الإيطالية جوليانا فيجيل، صاحبة الـ23 عامًا، تعمل كحكمة مساعدة في الدرجات الأدنى بإيطاليا، وتلقت إشادات واسعة من رؤساء الحكام الإيطاليين.

وأشارت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" إلى أن مراقبي التحكيم من الاتحاد الإيطالي للتحكيم (AIA) منحوها درجة عالية بعد المباريات التي أدارتها خلال السنوات الثلاث.

ووفقًا لصحيفة "إل جرافيكو"، كانت جوليانا أيضًا طالبة في جامعة بولونيا تدرس العلوم الدولية والدبلوماسية، كما أنها حاليًا مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

جوليانا فيجيل الإيطالية جوليانا فيجيل الدوري الإيطالي

