الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

رونالدو يوجه رسالة رومانسية لجورجينا لهذه المناسبة (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

04:37 م 27/01/2026
وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة رومانسية لصديقته جورجينا رودريجيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

ونشر رونالدو عبر حسابه صورة لهما معًا وأرفق بها تعليق: "عيد ميلاد سعيد حب حياتي".

وتحتفل جورجينا اليوم الثلاثاء، 27 يناير بعيد ميلادها الـ32، فهي من مواليد 1994.

وكانت جورجينا قد أعلنت في وقت سابق عن تقدم رونالدو لخطبتها ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن إتمام هذه الخطوة بشكل علني.

بدون رونالدو.. ما سر زيارة جورجينا للبيت الأبيض؟

ترامب السبب.. تهديدات بالمقاطعة والانسحاب من كأس العالم 2026

رونالدو وجورجينيا رونالدو جورجينا

