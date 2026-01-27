رونالدو يوجه رسالة رومانسية لجورجينا لهذه المناسبة (صورة)

موقف صلاح ومرموش؟.. التشكيلة المثالية للجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة رومانسية لصديقته جورجينا رودريجيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

ونشر رونالدو عبر حسابه صورة لهما معًا وأرفق بها تعليق: "عيد ميلاد سعيد حب حياتي".

وتحتفل جورجينا اليوم الثلاثاء، 27 يناير بعيد ميلادها الـ32، فهي من مواليد 1994.

وكانت جورجينا قد أعلنت في وقت سابق عن تقدم رونالدو لخطبتها ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن إتمام هذه الخطوة بشكل علني.

