منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد بعد الفوز على نيجيريا

كتب - محمد عبد السلام:

06:40 م 27/01/2026
حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره النيجيري، بنتيجة 48-22، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الرئيسي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الفوز تمكن منتخب مصر من تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالدور الرئيسي برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل نيجيريا جدول ترتيب المجموعة الأولى بدون نقاط.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في الدور الرئيسي بتحقيق فوز كبير على منتخب الجزائر بنتيجة 42–28، ليواصل عروضه القوية في البطولة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور نصف النهائي، علمًا بأن لوائح البطولة تنص على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي إلى المربع الذهبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة اليد كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مصر ونيجريا مباراة مصر ونيجيريا لكرة اليد

