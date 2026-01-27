الحافلة تهشمت.. حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باوك

لقي 7 مشجعين لنادي باوك ثيسالونيكي اليوناني، مصرعهم فيما أًيب 3 آخرون، في حادث مروع، خلال سفرهم إلى فرنسا، لمتابعة مباراة فريقهم ضد ليون الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة "ديلي رومانيا"، على منصة "إكس"، مقطع فيديو للحادث، وكتب: "مأساة في رومانيا، اصطدمت حافلة صغيرة تقل مشجعي نادي باوك اليوناني بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس بعد محاولتها التجاوز".

وأشارت إلى أن لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، بينما كانوا الضحايا مسافرين إلى فرنسا لتشجيع فريقهم في مباراة بالدوري الأوروبي ضد ليون. اضغط هنا

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر حسابه على منصة "فيسبوك: "مصدوم بشدة بعدما علمت بالحادث المأساوي في رومانيا الذي أودى بحياة سبعة شباب من مواطنينا".

وأضاف: "في هذه اللحظات الصعبة، أتقدم، كما جميع اليونانيين، بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا وإلى عائلة باوك الذي يتواجه الخميس مع مضيفه ليون الفرنسي في مسابقة الدوري الأوروبي".

