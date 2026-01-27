مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

بدون رونالدو.. ما سر زيارة جورجينا للبيت الأبيض؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:27 م 27/01/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 5 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 5 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 5 صورة
    جورجينا رودريجيز

تواجد جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الماضية، مما أثار استغراب الجماهير حول سبب الزيارة.

المثير للجدل أن جورجينا تواجدت بمفردها بدون كريستيانو رونالدو، على خلاف الزيارة السابقة منذ 3 شهور التي شهدت تواجد الثنائي معًا.

وكشفت صحيفة "ذا صن البريطانية"، أن زيارة جورجينا للبيت الأبيض، كانت بسبب حضورها العرض الأول لفيلم "ميلانيا" الوثائقي عن السيدة الأولى في البيت الأبيض، ميلانيا ترامب".

من جانبه شاركة جورجينا متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور من الحدث وعلّقت: "يا له من حظٍّ سعيدٍ لحضوري العرض الأول.

جورجينا رودريجيز رونالدو البيت الأبيض كريستيانو رونالدو

