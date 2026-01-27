مباريات الأمس
جوارديولا يحسمها.. قرار هام من مانشستر سيتي بشأن رحيل مرموش

كتب : محمد عبد الهادي

01:50 م 27/01/2026
حسم نادي مانشستر سيتي موقفه النهائي بشأن رحيل نجم الفريق الدولي المصري عمر مرموش، بعدما ارتبط اسمه بالعديد من الأندية في ظل غموض موقفه مؤخرًا.

وكشف موقع "فوتبول إنسايدر"، أن نادي بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرفض رحيل اللاعب المصري عمر مرموش، ويصر على استمراره ضمن صفوف السيتي.

وأشار الموقع في تقريره اليوم الثلاثاء: "جوارديولا يريد الحفاظ على تشكيلته بالكامل لرغبته في المنافسة على جميع الألقاب .

وواصل التقرير: "عمر مرموش أيضًا لديه رغبة في الحصول على دقائق أكثر من المشاركة في النصف الثاني من الموسم.

جدير بالذكر أن مرموش ارتبط إسمه بالانتقال لصفوف توتنهام في الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن قرار جوارديولا أغلق الباب أمام المفاوضات.

