جوارديولا يحسمها.. قرار هام من مانشستر سيتي بشأن رحيل مرموش

كتب : محمد عبد الهادي

01:50 م 27/01/2026 تعديل في 02:17 م
حسم نادي مانشستر سيتي موقفه النهائي بشأن رحيل نجم الفريق الدولي المصري عمر مرموش، بعدما ارتبط اسمه بالعديد من الأندية في ظل غموض موقفه مؤخرًا.

وكشف موقع "فوتبول إنسايدر"، أن نادي بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرفض رحيل اللاعب المصري عمر مرموش، ويصر على استمراره ضمن صفوف السيتي.

وأشار الموقع في تقريره اليوم الثلاثاء: "جوارديولا يريد الحفاظ على تشكيلته بالكامل لرغبته في المنافسة على جميع الألقاب .

وواصل التقرير: "عمر مرموش أيضًا لديه رغبة في الحصول على دقائق أكثر من المشاركة في النصف الثاني من الموسم.

جدير بالذكر أن مرموش ارتبط إسمه بالانتقال لصفوف توتنهام في الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن قرار جوارديولا أغلق الباب أمام المفاوضات.

قرار عاجل من نادي سمارت بعد وفاة اللاعب لؤي رجب

ترامب السبب.. تهديدات بالمقاطعة والانسحاب من كأس العالم 2026

عمر مرموش مانشستر سيتي جوارديولا توتنهام بيب جوراديولا

