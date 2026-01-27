مباريات الأمس
"منذ 7 سنوات".. 4 صور نادرة لحمزة عبدالكريم مع ساديو ماني

كتب : محمد عبد الهادي

12:06 ص 27/01/2026 تعديل في 12:04 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حمزة عبدالكريم وساديو ماني
  • عرض 4 صورة
    حمزة عبدالكريم وساديو ماني
  • عرض 4 صورة
    حمزة عبدالكريم وساديو ماني

تداول رواد التواصل الإجتماعي، صورًا نادرة تجمع بين النجم السنغالي ساديو ماني، ومهاجم النادي الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم.

و بالتحقق من الصورة، تبين أنها كانت في مباراة السنغال وأوغندا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي استضافتها مصر وتوج بها منتخب الجزائر.

في سياق متصل يستعد حمزة عبدالكريم للسفر إلي إسبانيا في الساعات المقبلة للانضمام بشكل رسمي إلى صفوف برشلونة الرديف.

واتفق النادي الكتالوني مع نظيره الأهلي على ضم اللاعب مجانًا على سبيل الإعارة حتي شهر يونيو المقبل مع وجود بند أحقية الشراء.

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

حمزة عبدالكريم وساديو ماني حمزة عبدالكريم برشلونة ساديو ماني

