الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

بعد أحداث المنشفة في نهائي أفريقيا.. توجيه صارم من لجنة الحكام بالكاف

كتب : محمد عبد الهادي

12:25 م 27/01/2026
اتخذ أوليفييه سافاري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، توجيهات صارمة بحظر وجود المناشف أو أي أدوات مشابهة داخل أو بالقرب من منطقة حارس المرمى، عقب الجدل الذي أثير في نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال.

وقال أوليفييه سافاري خلال حديثه لقناة Canal+ Sport Afrique الفرنسية: "هذه الأغراض قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على مجريات اللعب أو على قرارات الحكام، ولا تُعد جزءًا من المعدات الرسمية للاعبين، وأن استخدامها داخل الملعب يُصنَّف سلوكًا غير مقبول، وقد يُفسَّر كمحاولة للتأثير على سير المباراة أو الإخلال بروح المنافسة.

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى تحميل جميع الأطراف المعنية، سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو منظمين أو جماهير، مسؤولية الالتزام الكامل بهذا التوجيه، حفاظًا على هيبة المنافسات الإفريقية وقيم اللعب النظيف.

وشدد على أن لجنة الحكام لن تتهاون في هذا الملف، مؤكدًا أن المتابعة ستكون صارمة، مع التنسيق الكامل مع لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات الرادعة في حال رصد أي تجاوزات مستقبلية.

منشفة الحراس بأمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا أوليفييه سافاري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم

