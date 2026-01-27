بعد أحداث المنشفة في نهائي أفريقيا.. توجيه صارم من لجنة الحكام بالكاف

اتخذ أوليفييه سافاري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، توجيهات صارمة بحظر وجود المناشف أو أي أدوات مشابهة داخل أو بالقرب من منطقة حارس المرمى، عقب الجدل الذي أثير في نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال.

وقال أوليفييه سافاري خلال حديثه لقناة Canal+ Sport Afrique الفرنسية: "هذه الأغراض قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على مجريات اللعب أو على قرارات الحكام، ولا تُعد جزءًا من المعدات الرسمية للاعبين، وأن استخدامها داخل الملعب يُصنَّف سلوكًا غير مقبول، وقد يُفسَّر كمحاولة للتأثير على سير المباراة أو الإخلال بروح المنافسة.

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى تحميل جميع الأطراف المعنية، سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو منظمين أو جماهير، مسؤولية الالتزام الكامل بهذا التوجيه، حفاظًا على هيبة المنافسات الإفريقية وقيم اللعب النظيف.

وشدد على أن لجنة الحكام لن تتهاون في هذا الملف، مؤكدًا أن المتابعة ستكون صارمة، مع التنسيق الكامل مع لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات الرادعة في حال رصد أي تجاوزات مستقبلية.

