خلاف على مشروع صرف صحي يتحول لسرقة.. والشرطة تتدخل بالشرقية | فيديو
كتب : علاء عمران
02:19 م 27/01/2026
المتهمين
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من شخص سرق معدات خاصة بأحد مواقع الصرف الصحي بالشرقية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 17 الجاري تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغًا من القائم بالنشر (مقاول – مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بتضرره من (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية)، بعد اتفاقهما على العمل بأحد مواقع مشروع صرف صحي بالقرية، إلا أن العامل استولى على المعدات وهرب بسيارته.
وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (سارية التراخيص). وبمواجهته نفى ما نسب إليه واتهم الشاكي بالاستيلاء على مستحقاته المالية والتعدي عليه بالسب بسبب خلافات حول العمل بالموقع ذاته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.