مخدرات في هواية التكييف.. تفاصيل ضبط 420 "فرش حشيش" بميناء نويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع بقطاع جمارك سيناء، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العقبة وجنوب سيناء، وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 307 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وجاء ذلك بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائي، أفادت باعتزام أحد السائقين تهريب كمية من المواد المخدرة داخل الشاحنة قيادته، حال مغادرتها من ميناء نويبع البحري متجهة إلى ميناء العقبة الأردني.

وبناءً على توجيهات محمد لطفي، المدير العام بجمارك سيناء، جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة، برئاسة حرم عبد المقصود مدير إدارة جمرك الصادر، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 420 فرشًا من مخدر الحشيش، مخبأة بطرق سرية يصعب الوصول إليها داخل كابينة السائق، وتحديدًا في هواية التكييف وفلتر الهواء خلف الكابينة.

وقدّرت قيمة المضبوطات بنحو 4 ملايين و50 ألف جنيه، فيما بلغ التعويض الجمركي المستحق 8 ملايين و100 ألف جنيه، بواقع مثلي القيمة، طبقًا لأحكام القانون، نظرًا لكون الأصناف المضبوطة من المواد المحظور تداولها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر رقم (1) لسنة 2026، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهريب والتهرب الجمركي.