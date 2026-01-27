سكن لكل المصريين 7.. من لهم الأولوية في الحصول على الشقق؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن الصندوق بدأ إرسال رسائل للمستفيدين فى مشروع سكن لكل المصريين 7، وتم تحديد من هم داخل وخارج الأولوية، حيث يوجد مدن يكون عدد المتقدمين أكبر بكثير من عدد الشقق المتاحة.

وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن التخصيص يتم وفق ترتيب الأولويات، حيث يُمنح المتزوج ويعول الأولوية الأولى، يليهم المتزوج، ثم الأعزب، وفى حال تجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة يتم اللجوء إلى معايير إضافية مثل السن وعدد أفراد الأسرة، بحيث تُمنح الفرصة للأكبر سنًا والأكثر عددًا.

وأضافت أن المشروع يطرح آلاف الوحدات فى مدن جديدة مثل حدائق العاصمة، حيث تقدم نحو 50 ألف مواطن للحصول على 6 آلاف وحدة فقط، ما استدعى تطبيق معايير دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وجاءت أولويات المشروعات المطروحة بالمدن الجديدة ضمن محور الوحدات السكنية تحت الإنشاء للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، فقد تم إجراء ترتيب للأولويات للمتقدمين في 6 مدن تجاوز عدد المتقدمين عليها عدد الوحدات المطروحة وذلك بإجمالي 98464 عميل مقابل 30600 وحدة سكنية، وذلك على النحو التالي:

- بدر بمحافظة القاهرة (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 3071 عميل مقابل 2688 وحدة سكنية.

- حدائق العاصمة بمحافظة القاهرة بلغ عدد المتقدمين 45613 عميل مقابل 6000 وحدة سكنية.

- حدائق أكتوبر (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 22673 عميل مقابل 4992 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 19749 عميل مقابل 14376 وحدة سكنية.

- مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بلغ عدد المتقدمين 3158 عميل مقابل 1224 وحدة سكنية.

- مدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 4200 عميل مقابل 1320 وحدة سكنية.

- أما فيما يخص باقي المدن الجديدة والبالغ عددهم 11 مدينة جديدة فسوف يتم استيعاب كافة طلبات الحاجزين بإجمالي عدد 38359 عميل وذلك فى حالة انطباق الشروط النهائية للتقديم على العملاء.

