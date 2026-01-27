إعلان

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:20 م 27/01/2026
    الدكتور عبد العزيز قنصوه خلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية (4)
    الدكتور عبد العزيز قنصوه خلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية (2)
    الدكتور عبد العزيز قنصوه خلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية (3)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، حرصًا على مصلحة الطلاب.

وشدد قنصوة، خلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات داخل الكليات استعدادا للفصل الدراسي الثاني، لضمان بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.

ودعا رئيس الجامعة إلى تضافر الجهود والتعاون المشترك خلال فترة توقف ترام الرمل، اعتبارًا من أول فبراير المقبل، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية.

وأوضح أن مشروع تطوير الترام، إلى جانب مشروع قطار الإسكندرية، يُمثلان نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بالمحافظة، حيث سيسهمان في إنشاء شبكة نقل حديثة ومتكاملة تربط مدينة الإسكندرية من الشرق إلى الغرب، وتُتيح سهولة الانتقال بين أجزائها في زمن قياسي.

وأشار إلى دور المشروعين في دعم خطط التنمية العمرانية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرب الإسكندرية، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة ويُحسن جودة حياة المواطنين.

رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه الفصل الدراسي الأول بجامعة الإسكندرية اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية

