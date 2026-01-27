تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره في البحيرة للنطق بالحكم

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره بسبب مشادة كلامية، للنطق بالحكم غدًا الأربعاء.

ونظرت المحكمة القضية برئاسة المستشار حسام محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال، وفيصل محمد جاد البنا، وعبد الحميد حامد طعيمة.

وكان المستشار محمود الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، أمر بإحالة المتهم أحمد حمدي إبراهيم هليل عطية، 32 عامًا، مقيم بمنطقة الحدائق في مدينة كفر الدوار، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 16269 لسنة 2025 جنح قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 1589 لسنة 2025 جنايات كلي شمال دمنهور.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه محمد حسن عبد القادر زهرة، بغير سبق إصرار أو ترصد، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية في الطريق العام، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة"، مسددًا له طعنتين إحداهما استقرت في الجانب الأيسر من صدره، ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه.

وأضافت النيابة أن المتهم لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، بعد أن تسببت الطعنات في إزهاق روح المجني عليه، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم كان يحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى إحرازه سلاحًا أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وقررت النيابة العامة، استنادًا للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وإعلانه بأمر الإحالة.