اليوم.. ثاني جلسات محاكمة قاتل دينا علاء لاعبة الجودو في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة.

تُعقد الجلسة بعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

تعود وقائع القضية رقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد مقتل سيدة على يد زوجها داخل الشقة سكنهما.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "ش.ع.م" بيت النية على قتل زوجته المجني عليها "د.ع.ال" لاعبة جودو بنادي سموحة، واستل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم.

وبحسب أوراق القضية، راحت المحني عليها تحسه علي تركه خشية إيذاء نفسه بيده، فأطبق بكلتا يديه على عنقها مبتغيًا الخلاص منها إلا أنها نازعته وهرعت إلى شرفة الشقة للاستغاثة فلم يلق بالا لصراخاتها، أو ما أصاب قلوب صغارها من هلع وفزع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أمطر المجني عليها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها محدثة إصاباتها التي أودت بحياتها.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.