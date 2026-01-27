مباريات الأمس
"معقول؟ ده انتوا نادي القرن".. شبانة يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي

كتب : محمد خيري

02:06 م 27/01/2026
وجّه الإعلامي محمد شبانة رسالة حادة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، منتقدًا عدم التعاقد مع مهاجم صريح لتدعيم صفوف الفريق، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح محور حديث الجماهير ومثار جدل واسع داخل الوسط الرياضي.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع عبر قناة CBC، إن السؤال الأبرز على الساحة حاليًا هو: «من هو مهاجم الأهلي الجديد؟»، مشيرًا إلى أن الأمر تحوّل إلى تريند في ظل غياب أي تعاقدات في هذا المركز الحيوي.

وأشاد شبانة بالمستوى الذي يقدمه محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أنه يستحق الإشادة من إدارة الأهلي، بعدما سجل 5 أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم عدم كونه ليس مهاجمًا صريحًا، في وقت يعاني فيه مهاجمي الفريق من تراجع الفعالية التهديفية.

وأوضح أن أهداف تريزيجيه ساهمت في تقليل حدة الانتقادات الموجهة لإدارة النادي، بعد الإخفاق في التعاقد مع مهاجم جديد، مؤكدًا أن وجود عناصر مثل تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، يُعد مكسبًا كبيرًا للفريق ويمثل «جواهر حقيقية» داخل الأهلي.

كما تطرق شبانة إلى موقف اللاعب جراديشار، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي ترفض رحيله رغم عدم القناعة الفنية به، بسبب تعثر التعاقد مع بديل مناسب، متسائلًا باستنكار: «معقول الأهلي نادي القرن ومش قادر يتعاقد مع مهاجم؟».

وأبدى شبانة تقديره لوليد صلاح الدين، مؤكدًا أنه عنصر فني مميز، وأن أي جهاز فني يمكنه الاستفادة من قدراته، موضحًا أن تصريحاته الأخيرة بشأن صعوبة التعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية جاءت بهدف تخفيف الضغط عن مجلس الإدارة.

وانتقد شبانة فكرة التعاقد مع العراقي مهند علي، مهاجم دبا الفجيرة الإماراتي، معتبرًا أنه لاعب متواضع ولا يتناسب مع طموحات الأهلي، خاصة في ظل اعتماد أغلب الفرق على التكتل الدفاعي أمام الفريق الأحمر، وهو ما يتطلب مهاجمًا بمواصفات خاصة.

