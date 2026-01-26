مباريات الأمس
"سحب اللقب".. صحيفة تكشف مفاجأة عن عقوبات كاف المتوقعة ضد السنغال

كتب : محمد عبد الهادي

05:41 م 26/01/2026
لا تزال أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، محل إهتمام العديد من الجماهير والمسؤولين، نظرًا للأحداث المثيرة التي شهدها.

وشهدت المباراة النهائية تهديد منتخب السنغال بالانسحاب من المباراة إعتراضًا على قرار حكم اللقاء باحتساب ضربة جزاء لصالح المغرب، قبل أن تستأنف ويتوج أسود التيرانجا باللقب.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الإنضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم جلسة للنظر في الأحداث التي شهدها النهائي وتوقيع عقوبات صارمة ضد السنغال.

️ في هذا السياق فجرت جريدة المنتخب المغربية مفاجأة مدوية، بعدما كشفت أن العقوبات المتوقع توقيعها ضد السنغال قد تصل إلى سحب لقب كأس أمم إفريقيا، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية صارمة قد تمس مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.

