"سيطرة بورسعيدية وهجمات بيضاء ".. ملخص شوط الزمالك والمصري الأول في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

كتب - نهى خورشيد

10:09 م 25/01/2026

الزمالك والمصري (2)

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الزمالك اللقاء بنشاط هجومي مبكر، إذ أرسل الفريق عرضية من ركلة ركنية قابلها شيكو بانزا بتسديدة من مسافة قريبة، إلا أن الحكم ألغى المحاولة بداعي التسلل في الدقيقة الخامسة. ومع مرور الوقت، فرض المصري سيطرته على وسط الملعب واستحوذ على الكرة في الدقيقة 13. وعاد الزمالك لمحاولات الاختراق داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 19، قبل أن يشكل المصري خطورة كبيرة بعد عرضية من مصطفى العش، أبعدها حسام عبد المجيد، وكادت الكرة أن تسكن الشباك بالخطأ لولا تدخل محمد عواد في اللحظة الأخيرة عند الدقيقة 21. وفي الدقيقة 28 أهدر المصري فرصة محققة للتقدم بعد عرضية من صلاح محسن، انتهت بتسديدة من آدم كايد داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ورد الزمالك بمحاولة خطيرة في الدقيقة 32، بعدما توغل خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية، تصدى لها حارس المصري ببراعة. وقبل نهاية الشوط الأول، سنحت للزمالك فرصة جديدة في الدقيقة 46 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس المصري واصل تألقه وتصدى للمحاولة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف. وبهذه النتيجة، يحسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مواجهة الزمالك والمصري.

