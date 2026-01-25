رقم فلكي.. المغرب تكشف الأرباح المالية لكأس الأمم الأفريقية

حققت بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 التي أقيمت بالمغرب، أرباحًا مالية ضخمة بحسب ما كشفت عنه الحكومة المغربية.

وقال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي في تصريحات نقلتها القناة الثانية المغربية أن بطولة كأس الأمم الأفريقية حققت أرباحًا مباشرة قدرت بـ 1.5 مليار يورو.

مضيفًا أن بطولة أمم أفريقيا لم تسهم فقط في رفع البنية التحتية للملاعب بل وفرت ما يقرب من 100 ألف وظيفة للشباب.

وأشار أن المملكة المغربية استقبلت قرابة الـ20 مليون سائح بزيادة بلغت 14% عن الموسم السابق.

جدي بالذكر أن منتخب السنغال توج بلقب أمم أفريقيا على حساب المغرب في المباراة النهائية التي حسمها أسود التيرانجا بهدف دون رد.

