مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"مدرب ريال مدريد السابق".. ليفربول يتحرك للتعاقد مع بديل سلوت

كتب : محمد عبد الهادي

02:06 م 25/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تشابي ألونسو
  • عرض 7 صورة
    تشابي ألونسو (1)
  • عرض 7 صورة
    تشابي ألونسو (1)
  • عرض 7 صورة
    تشابي ألونسو (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    تشابي ألونسو (3)
  • عرض 7 صورة
    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات مصير المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على حافة الإنهيار عقب تراجع النتائج في الفترة الماضية لتتضائل فرص البقاء طويلًا مع الليفر.

حيث كشفت صحيفة "أس"، الإسبانية أن مسؤولو نادي ليفربول بدأو التحرك في الساعات الماضية مع تشابي ألونسو المدير الفني السابق لريال مدريد لمعرفة مدي إمكانية تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تواصل حدث بالفعل مع ألونسو لتدريب الفريق، والمدرب لا يمانع مع تولي هذا المنصب.

جدير بالذكر أن تشابي ألونسو لعب لصفوف ليفربول لمدة 5 مواسم في الفترة من 2004 حتى 2009.

إقرأ أيضًا:

"بقميص الأهلي".. إبنة ميشيل يانكون تهنئ والدها بعيد ميلاده (صور)

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بعيد ميلادها "الـ33" (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ألونسو يال مدريد يفربول رني سلوت شابي ألونسو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
رياضة محلية

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج
علاقات

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج

كارثة بيئية في السودان.. فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة -فيديو وصور
شئون عربية و دولية

كارثة بيئية في السودان.. فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة -فيديو وصور
بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
أخبار مصر

بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
رياضة محلية

تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش