"مدرب ريال مدريد السابق".. ليفربول يتحرك للتعاقد مع بديل سلوت

"يجب تسويتها قبل هذا الموعد".. خبير لوائح يصدم الزمالك بشأن قضاياه

بات مصير المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على حافة الإنهيار عقب تراجع النتائج في الفترة الماضية لتتضائل فرص البقاء طويلًا مع الليفر.

حيث كشفت صحيفة "أس"، الإسبانية أن مسؤولو نادي ليفربول بدأو التحرك في الساعات الماضية مع تشابي ألونسو المدير الفني السابق لريال مدريد لمعرفة مدي إمكانية تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تواصل حدث بالفعل مع ألونسو لتدريب الفريق، والمدرب لا يمانع مع تولي هذا المنصب.

جدير بالذكر أن تشابي ألونسو لعب لصفوف ليفربول لمدة 5 مواسم في الفترة من 2004 حتى 2009.

