ديالو اساسياً.. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي

كتب : محمد الميموني

01:11 م 25/01/2026
كتب - محمد الميموني:

استقر مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ حارس المرمى: لامنس

ـ خط الدفاع: دالوت، هاري ماجواير، مارتينيز، لوك شاو

ـ خط الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ماينو

ـ خط الهجوم: إيماد ديالو، مبيومو، دورجو

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة.

مايكل كاريك مانشستر يونايتد أرسنال الدوري الإنجليزي

