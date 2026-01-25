مباريات الأمس
مارتينلي اساسياً..تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

محمد الميموني

12:08 م 25/01/2026
    أرسنال ومانشستر يونياتد (1)
    أرسنال ومانشستر يونياتد (4)
    أرسنال ومانشستر يونياتد (3)
    أرسنال ومانشستر يونياتد (7)
    أرسنال ومانشستر يونياتد (6)
    أرسنال ومانشستر يونياتد (5)

كتب - محمد الميموني:

استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال اليوم الأحد، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: دافيد رايا.

ـ خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تيمبر.

ـ خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن زوبيمندي، مارتن أوديجارد.

ـ خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.

ويذكر أن أرسنال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

ميكيل أرتيتا أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

