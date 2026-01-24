"موقف صلاح".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

الونش يتحدث عن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة بورنموث ليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث، مشاركة النجم المصري محمد صلاح أساسيا منذ بداية المباراة.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كيكرز وفريمبونج

خط الوسط: جرافينبرج سوبسلاي وماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو وفيرتز

