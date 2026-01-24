مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"موقف صلاح".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

06:46 م 24/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب نادي ليفربول
  • عرض 12 صورة
    مشاركة ليفربول ف مباراة برايتون (6)
  • عرض 12 صورة
    مشاركة ليفربول ف مباراة برايتون (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة ليفربول (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة بورنموث ليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث، مشاركة النجم المصري محمد صلاح أساسيا منذ بداية المباراة.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كيكرز وفريمبونج

خط الوسط: جرافينبرج سوبسلاي وماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو وفيرتز

أقرأ أيضًا:

8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

بعد إيقاف حبسه.. محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي مصير عقوبة المنشطات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي ليفربول وبورنموث الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
أخبار مصر

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
الموضة

"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زووم

القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
شيماء وأطفالها الأربعة.. وداع حزين لضحايا غاز شبرا الخيمة من أمام مشرحة
أخبار المحافظات

شيماء وأطفالها الأربعة.. وداع حزين لضحايا غاز شبرا الخيمة من أمام مشرحة
كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
اقتصاد

كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام