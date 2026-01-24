الأول هذا الموسم.. هدف عمر مرموش الأول في شباك ولفرهامبتون (فيديو)

افتتح الدولي المصري عمر مرموش التسجيل لصالح مانشستر سيتي، ليمنح فريقه تقدماً مبكراً على ضيفه وولفرهامبتون، في المواجهة المقامة بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعدما استغل مرموش عرضية متقنة من الظهير الأيمن ماتيوس نونيز، ليسدد الكرة مباشرة على الطائر داخل الشباك، معلناً عن الهدف الأول.

وشارك مرموش أساسياً في تشكيل مانشستر سيتي، وقاد الخط الأمامي إلى جانب ريان شرقي وأنطونيو سيمينيو، في ظل جلوس النرويجي إيرلينج هالاند، هداف السيتي على مقاعد البدلاء.

ويعد هذا الهدف هو الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والثاني له بقميص الفريق في جميع المسابقات، ليكسر صيامه التهديفي في البريميرليج منذ آخر أهدافه التي سجلها في مرمى بورنموث يوم 20 مايو 2025 بالموسم الماضي.