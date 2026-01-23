"صدارة مصرية".. ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أفريقيا

واصل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، تألقه رفقة المارد الأحمر في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وقاد تريزيجيه المارد الأحمر لتحقيق فوزا هاما على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري الأبطال.

وأحرز تريزيجيه ثنائية المارد الأحمر في اللقاء، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 3+45 من زمن الشوط الثاني، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف رفع محمود تريزيجيه، عدد أهدافه في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى 5 أهداف، في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا:

1- تريزيجيه، الأهلي، 5 أهداف

2- عبد الرزاق عمر، الهلال السوداني، 4 أهداف

3- أحمد عاطف قطة، بيراميدز، 4 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 3 أهداف

5- نونو سانتوس، ماميلودي صن داونز، هدفين

