"في وجود رونالدو".. 15 صورة لاحتفال النصر السعودي بساديو ماني بعد التتويج بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:12 م 23/01/2026 تعديل في 11:58 م
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (1)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (1) (1)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (2) (1)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (3) (1)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (4)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (2)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (5)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (6)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (8)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (7)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (9)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (10)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (11)
    استقبال لاعبي النصر لساديو ماني (12)

حرص نادي النصر السعودي على استقبال لاعبه السنغالي ساديو ماني، بشكل مميز بعد تتويجه بلقب أمم أفريقيا 2025 رفقة منتخب بلاده.

وحظى ماني باستقبال رائع من قبل الجهاز الفني وزملائه بالنصر، حيث حرصوا على تهنئته بالتتويج بلقب البطولة، من خلال إحضار تورتة، تحمل صورته وهو يمسك بكأس أفريقيا.

وكان على رأس لاعبي النصر السعودي الذين تواجدوا في تهنئة ماني، هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حرص على تهنئة زميله بطريقة خاصة بعد التتويج باللقب القاري.

وكان ماني توج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 مع منتخب السنغال، بعدما حقق الفوز على حساب منتخب المغرب في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويذكر أن النجم السنغالي، توج بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 2025، نظرا لما قدمه مع منتخب بلاده طوال البطولة.

ساديو ماني النصر السعودي كأس الأمم الأفريقية المغرب والسنغال بطولة أمم أفريقيا

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟