أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز

الأندية السعودية تستهدف صلاح وفينيسيوس في الانتقالات الصيفية المقبلة

"بعد الفوز على يانج أفريكانز".. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعرب محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز المارد الأحمر على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد تريزيجيه في تصريحات عقب نهاية المباراة أن تسجيله هدفي الفوز جاء نتيجة للمجهود الجماعي للفريق وإصرار اللاعبين على حصد النقاط الثلاث.

وأشاد تريزيجيه بالتعاون والتناغم بين جميع عناصر الفريق، مشيراً إلى أهمية الدعم الجماهيري الكبير الذي شهده ملعب برج العرب والذي ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين.

وأضاف أن العودة السريعة لأجواء الفريق بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية ساعدت على الحفاظ على التركيز والاستفادة من خبرات اللاعبين.

وكان الفريق الكروي بالنادي الأهلي حقق فوزاً ثميناً على يانج أفريكانز بنتيجة 2-0، بعد أن سجل تريزيجيه هدفي المباراة، في لقاء جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.