فيديو أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:14 م 23/01/2026
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا هاما على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة تألق محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، بعدما أحرز ثنائية المارد الأحمر في مرمى يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح محمود حسن تريزيجيه، في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في مرمى يانج أفريقيا، في الدقيقة 3+45 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني.

وبفوز المارد الأحمر في مباراة يانج أفريكانز اليوم، انفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط.

ويذكر أن النادي الأهلي، يشارك في المجموعة الثانية بدوري الأبطال، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

محمود تريزيجيه الأهلي ويانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

