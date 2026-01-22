إعلان

الرئيس السنغالي وزوجتاه يلتقطون صورًا تذكارية مع ساديو ماني وكأس أفريقيا

كتب : هند عواد

12:56 م 22/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    زوجة الرئيس السنغالي
  • عرض 4 صورة
    الرئيس السنغالي وزوجتاه مع كأس أفريقيا
  • عرض 4 صورة
    السيدة الأولى للسنغال مع ساديو ماني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، قائد منتخب بلاده ونجم النصر السعودي ساديو ماني، عقب التتويج بكأس الأمم الأفريقية.

وتوجت السنغال بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي امتدت للأشواط الإضافية.

واستقبل الرئيس السنغالي بعثة منتخب بلاده، ووشحهم بوسام الأسد، وقرر منح كل لاعب مبلغ 115 ألف يورو وقطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع في منطقة الساحل الصغير، التابعة لإقليم داكار.

وعقب الاحتفالات التي حضرها الشعب السنغالي، التقط باسيرو ديوماي فاي وزوجتاه، ماري وأبسا، صورًا تذكارية مع ساديو ماني وكأس أفريقيا.

ونشرت أبسا فاي، السيدة الأولى في السنغال، صورًا من هذا الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتبت: "كان استقبال أسود السنغال، أبطال أفريقيا، برفقة رئيس الجمهورية، فرحة غامرة، أكثر من مجرد نصر؛ لقد منحتم الشعب فرحة مشتركة ووحدة متجددة. شكرًا لك يا جايندي. انتصاركم يرفع معنوياتنا لأنه يوحدنا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الرئيس السنغالي وزوجتاه ساديو ماني كأس أفريقيا الرئيس السنغالي مع زوجتاه وكأس أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
خبراء يفندون المناطق والشخصيات المستهدفة حال قيام أمريكا بضربة عسكرية ضد
شئون عربية و دولية

خبراء يفندون المناطق والشخصيات المستهدفة حال قيام أمريكا بضربة عسكرية ضد
بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب
أخبار مصر

بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب
النيابة تصرح بدفن جثامين الأطفال الـ3 ضحايا حريق المنصورة
أخبار المحافظات

النيابة تصرح بدفن جثامين الأطفال الـ3 ضحايا حريق المنصورة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر