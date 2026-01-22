"أعجبني رفض سوبوسلاي ما طلبه صلاح".. تعليق ناري من جيرارد على فوز ليفربول

استقبل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، قائد منتخب بلاده ونجم النصر السعودي ساديو ماني، عقب التتويج بكأس الأمم الأفريقية.

وتوجت السنغال بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي امتدت للأشواط الإضافية.

واستقبل الرئيس السنغالي بعثة منتخب بلاده، ووشحهم بوسام الأسد، وقرر منح كل لاعب مبلغ 115 ألف يورو وقطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع في منطقة الساحل الصغير، التابعة لإقليم داكار.

Le Président de la République Bassirou Diomaye offre à chaque joueur une enveloppe de 75 Millions de FCFA et 1500m2 sur la petite côte. pic.twitter.com/hfaWlc9GlR — 13football_com (@13footballC) January 20, 2026

وعقب الاحتفالات التي حضرها الشعب السنغالي، التقط باسيرو ديوماي فاي وزوجتاه، ماري وأبسا، صورًا تذكارية مع ساديو ماني وكأس أفريقيا.

ونشرت أبسا فاي، السيدة الأولى في السنغال، صورًا من هذا الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتبت: "كان استقبال أسود السنغال، أبطال أفريقيا، برفقة رئيس الجمهورية، فرحة غامرة، أكثر من مجرد نصر؛ لقد منحتم الشعب فرحة مشتركة ووحدة متجددة. شكرًا لك يا جايندي. انتصاركم يرفع معنوياتنا لأنه يوحدنا".