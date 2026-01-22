إعلان

"محترف".. أرني سلوت يشيد بمحمد صلاح

كتب : هند عواد

12:22 م 22/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (3)
  • عرض 11 صورة
    أرني سلوت
  • عرض 11 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 11 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ليفربول بارنزلي (2)
  • عرض 11 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة ليفربول ومارسيليا (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، عقب الفوز على مارسيليا، بثلاثية مقابل هدف، في دوري أبطال أوروبا.

ولعب محمد صلاح مباراة مارسيليا بأكملها، في أول ظهور له بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية 2025، وحصد المركز الرابع رفقة منتخب مصر.

وقال سلوت في تصريحات عقب المباراة ونقلتها صحيفة "الجارديان": "هذا يدل على مدى احترافية صلاح، حيث يمكنه أن يغيب لأكثر من شهر مع فريق مختلف وأن يكون لائقاً بدنياً للعب 90 دقيقة معنا بعد يوم واحد من التدريب".

وأضاف: "كان قريباً جداً من تسجيل هدف، عادةً ما يكون هو من يسجل، لكن ذلك لم يضرنا لأننا سجلنا ثلاثة أهداف، رأيتُ العديد من الأداءات الفردية الجيدة، لكنني أودّ أن أخصّ بالذكر جو جوميز. لقد عانى كثيراً من الإصابات في السنوات القليلة الماضية، ولم أشركه في بعض الأحيان عندما كان لائقاً بدنياً. الليلة كان أداؤه استثنائياً، وكان له دورٌ بالغ الأهمية في فوزنا".

واختتم: "من الصعب دائماً اللعب ضد مارسيليا بسبب جماهيرهم المتحمسة وجودة لاعبيهم، لكن ما يزيد الأمر صعوبة هو جودة مدربهم. كنا مستعدين لذلك. استخلصنا الكرة منهم ثلاث أو أربع مرات في الشوط الأول، لكننا لم نتمكن من إيجاد اللاعب الحر تماماً، باستثناء مرة واحدة كان فيها متسللاً بفارق ضئيل".

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال

"نهائي أو إعارة".. الزمالك يصدم سيف جعفر بهذا القرار



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرني سلوت محمد صلاح ليفربول ليفربول ومارسيليا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توجيه من وزير الإسكان بشأن عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن
أخبار العقارات

توجيه من وزير الإسكان بشأن عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن
"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
زووم

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
ترامب: التهديدات العالمية "بدأت تهدأ"
شئون عربية و دولية

ترامب: التهديدات العالمية "بدأت تهدأ"
بسبب تسمم 22 شخصاً.. محافظ أسوان يأمر بإغلاق مطعم بقرية "أدندان"
أخبار المحافظات

بسبب تسمم 22 شخصاً.. محافظ أسوان يأمر بإغلاق مطعم بقرية "أدندان"
"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس
زووم

"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر