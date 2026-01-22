"محترف".. أرني سلوت يشيد بمحمد صلاح

أشاد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، عقب الفوز على مارسيليا، بثلاثية مقابل هدف، في دوري أبطال أوروبا.

ولعب محمد صلاح مباراة مارسيليا بأكملها، في أول ظهور له بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية 2025، وحصد المركز الرابع رفقة منتخب مصر.

وقال سلوت في تصريحات عقب المباراة ونقلتها صحيفة "الجارديان": "هذا يدل على مدى احترافية صلاح، حيث يمكنه أن يغيب لأكثر من شهر مع فريق مختلف وأن يكون لائقاً بدنياً للعب 90 دقيقة معنا بعد يوم واحد من التدريب".

وأضاف: "كان قريباً جداً من تسجيل هدف، عادةً ما يكون هو من يسجل، لكن ذلك لم يضرنا لأننا سجلنا ثلاثة أهداف، رأيتُ العديد من الأداءات الفردية الجيدة، لكنني أودّ أن أخصّ بالذكر جو جوميز. لقد عانى كثيراً من الإصابات في السنوات القليلة الماضية، ولم أشركه في بعض الأحيان عندما كان لائقاً بدنياً. الليلة كان أداؤه استثنائياً، وكان له دورٌ بالغ الأهمية في فوزنا".

واختتم: "من الصعب دائماً اللعب ضد مارسيليا بسبب جماهيرهم المتحمسة وجودة لاعبيهم، لكن ما يزيد الأمر صعوبة هو جودة مدربهم. كنا مستعدين لذلك. استخلصنا الكرة منهم ثلاث أو أربع مرات في الشوط الأول، لكننا لم نتمكن من إيجاد اللاعب الحر تماماً، باستثناء مرة واحدة كان فيها متسللاً بفارق ضئيل".

