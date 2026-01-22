مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

جميع المباريات

إعلان

بينهم روما ضد شتوتجارت.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:52 ص 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فريق روما الإيطالي
  • عرض 3 صورة
    فريق روما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الخميس الموافق 22 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة روما ضد شتوتجارت، ومباراة أستون فيلا أمام فنربخشة.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

حرس الحدود ضد كهرباء الاسماعيلية - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

وادي دجلة ضد غزل المحلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

الإسماعيلي ضد المقاولون العرب - 8:00 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

التعاون ضد الحزم - 5:15 مساء - الثمانية

القادسية ضد الاتحاد - 7:30 مساء - الثمانية

الهلال ضد الفيحاء - 7:30 مساء - الثمانية

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

باوك سالونيكا ضد ريال بيتيس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 8

فنربخشة ضد أستون فيلا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

بولونيا ضد سيلتيك - 7:45 مساء - بي إن سبورت

سبورتينج براغا ضد نوتنجهام - 10:00 مساء - بي إن سبورت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الدوري الأوروبي الدوري المصري الدوري السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟.. أمين الفتوى يجيب
"أعجبني رفض سوبوسلاي ما طلبه صلاح".. تعليق ناري من جيرارد على فوز ليفربول
رياضة عربية وعالمية

"أعجبني رفض سوبوسلاي ما طلبه صلاح".. تعليق ناري من جيرارد على فوز ليفربول

حدث بالفن| ياسمين عبدالعزيز تهاجم صفحات مسيئة وفنانة تعتزل التمثيل وحجز
زووم

حدث بالفن| ياسمين عبدالعزيز تهاجم صفحات مسيئة وفنانة تعتزل التمثيل وحجز
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 22-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 22-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر