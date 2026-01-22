بينهم روما ضد شتوتجارت.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ما هو ترتيب صلاح؟.. هدافو دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

تقام اليوم الخميس الموافق 22 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة روما ضد شتوتجارت، ومباراة أستون فيلا أمام فنربخشة.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

حرس الحدود ضد كهرباء الاسماعيلية - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

وادي دجلة ضد غزل المحلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

الإسماعيلي ضد المقاولون العرب - 8:00 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

التعاون ضد الحزم - 5:15 مساء - الثمانية

القادسية ضد الاتحاد - 7:30 مساء - الثمانية

الهلال ضد الفيحاء - 7:30 مساء - الثمانية

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

باوك سالونيكا ضد ريال بيتيس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 8

فنربخشة ضد أستون فيلا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

بولونيا ضد سيلتيك - 7:45 مساء - بي إن سبورت

سبورتينج براغا ضد نوتنجهام - 10:00 مساء - بي إن سبورت