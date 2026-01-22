نجم الإسماعيلي يكشف كلمة السر في مشوار المنتخب بأمم أفريقيا

أبدى علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، رأيه في مشوار المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أُقيمت في المغرب، وتوج بلقبها المنتخب السنغالي بعد فوزه على أصحاب الأرض بهدف دون رد حمل توقيع بابي جاي.

انتقد أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية الأداء الفني للمنتخب تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، والذي اعتمد على طريقة لعب واحدة في جميع المباريات وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول، مؤكداً ضرورة التعامل مع كل مباراة وفقاً لطبيعة المنافس وإمكاناته.

وأوضح نجم الإسماعيلي السابق أن التحفظ الدفاعي المبالغ فيه كان سبب رئيسي في خسارة المنتخب أمام السنغال بهدف نظيف في الدور نصف النهائي، ما حرم الفراعنة من الوصول إلى المباراة النهائية.

وفي المقابل أشاد أبو جريشة بالأداء الذي قدمه الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش مؤكداً أنهما شكلا الفارق خلال البطولة، إذ سجل صلاح أربعة أهداف بينما أحرز مرموش هدفين، مشدداً على أنه لولا تألق هذا الثنائي لما تمكن المنتخب من بلوغ الدور نصف النهائي، وكان سيغادر البطولة في وقت مبكر.