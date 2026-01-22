مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

جميع المباريات

إعلان

نجم الإسماعيلي يكشف كلمة السر في مشوار المنتخب بأمم أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

05:25 ص 22/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مباراة منتخب مصر والنيجيري (2)
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (19) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، رأيه في مشوار المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أُقيمت في المغرب، وتوج بلقبها المنتخب السنغالي بعد فوزه على أصحاب الأرض بهدف دون رد حمل توقيع بابي جاي.

انتقد أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية الأداء الفني للمنتخب تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، والذي اعتمد على طريقة لعب واحدة في جميع المباريات وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول، مؤكداً ضرورة التعامل مع كل مباراة وفقاً لطبيعة المنافس وإمكاناته.

وأوضح نجم الإسماعيلي السابق أن التحفظ الدفاعي المبالغ فيه كان سبب رئيسي في خسارة المنتخب أمام السنغال بهدف نظيف في الدور نصف النهائي، ما حرم الفراعنة من الوصول إلى المباراة النهائية.

وفي المقابل أشاد أبو جريشة بالأداء الذي قدمه الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش مؤكداً أنهما شكلا الفارق خلال البطولة، إذ سجل صلاح أربعة أهداف بينما أحرز مرموش هدفين، مشدداً على أنه لولا تألق هذا الثنائي لما تمكن المنتخب من بلوغ الدور نصف النهائي، وكان سيغادر البطولة في وقت مبكر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حسام حسن على أبوجريشة محمد صلاح عمر مرموش كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
أخبار مصر

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
متى يمكن السماح للطفل بتناول القهوة بأمان؟
نصائح طبية

متى يمكن السماح للطفل بتناول القهوة بأمان؟
"بعد استغاثة شقيقه بتغيبه".. الداخلية تضبط المتهمين بقتل عامل وسرقة عهدته
حوادث وقضايا

"بعد استغاثة شقيقه بتغيبه".. الداخلية تضبط المتهمين بقتل عامل وسرقة عهدته
"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي
زووم

"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي

"توب وبنطلون جينز".. كيف نسقت أميرة فتحي إطلالتها؟
الموضة

"توب وبنطلون جينز".. كيف نسقت أميرة فتحي إطلالتها؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام