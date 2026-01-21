مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد اليوم الأربعاء

كتب – محمد عبد السلام:

07:34 ص 21/01/2026
تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026، والتي تستضيفها دولة رواندا خلال الفترة من 21 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.

وتشهد مواجهات اليوم العديد من المباريات القوية، من أبرزها، مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الجابوني، ومباراة منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد اليوم الأربعاء

أنجولا ضد أوغندا - 10:00 صباحا

غينيا ضد كينيا - 10:30 صباحا

مصر ضد الجابون - 12:00 مساء

الجزائر ضد نيجيريا - 12:30 مساء

تونس ضد الكاميرون - 2:00 مساء

المغرب ضد بنين - 2:30 مساء

الرأس الأخضر ضد الكونغو - 4:00 مساء

رواندا ضد زامبيا - 8:00 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة اليد كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة اليد موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم مباشر مباريات أمم أفريقيا لكرة اليد اليوم

