تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026، والتي تستضيفها دولة رواندا خلال الفترة من 21 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.

وتشهد مواجهات اليوم العديد من المباريات القوية، من أبرزها، مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الجابوني، ومباراة منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد اليوم الأربعاء

أنجولا ضد أوغندا - 10:00 صباحا

غينيا ضد كينيا - 10:30 صباحا

مصر ضد الجابون - 12:00 مساء

الجزائر ضد نيجيريا - 12:30 مساء

تونس ضد الكاميرون - 2:00 مساء

المغرب ضد بنين - 2:30 مساء

الرأس الأخضر ضد الكونغو - 4:00 مساء

رواندا ضد زامبيا - 8:00 مساء