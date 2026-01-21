مباريات الأمس
سلوت يحسمها.. هل يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ومارسيليا اليوم؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:11 ص 21/01/2026
حسم المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، موقف الدولي المصري من مباراة مارسيليا الفرنسي، والتي تقام اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وعاد صلاح لصفوف ليفربول بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكن الغموض هدد موقفه من مباراة اليوم قبل ان يحسم سلوت موقفه.

في هذا السياق، أنهي سلوت الجدل حول غياب صلاح من مباراة مارسيليا بعدما ضمه في قائمة الفريق التي توجهت الي فرنسا مساء الثلاثاء.

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح بشكل طبيعي بعدما خاض المران الختامي مع الفريق، ليكون جاهزا للمشاركة مع الريدز أمام مارسيليا.

كما تحدث سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن عودة صلاح وقال:" أنا سعيد بعودة صلاح، فوجوده معنا يصنع الفارق فهو لاعب قادر علي تسجيل الأهداف".

محمد صلاح مباراة ليفربول القادمة آرني سلوت مباراة ليفربول اليوم ليفربول ضد مارسيليا دوري أبطال أوروبا

