الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

بينهم ليفربول ضد مارسيليا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:59 ص 21/01/2026
تقام اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة برشلونة أمام نظيره سلافيا براغا، ومباراة ليفربول ومارسيليا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

جلطة سراي ضد أتلتيكو مدريد - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

كرباج أجدام ضد آينتراخت فرانكفورت - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

أتالانتا ضد أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - بي إن سبورت

تشيلسي ضد بافوس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

بايرن ميونخ ضد يونيون سانت - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

يوفنتوس ضد بنفيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

نيوكاسل يونايتد ضد أيندهوفن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

مارسيليا ضد ليفربول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

سلافيا براغ ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء

الأخدود ضد الرياض - 5:30 مساء - الثمانية

ضمك ضد النصر - 7:30 مساء - الثمانية

الاتفاق ضد نيوم - 7:30 مساء - الثمانية

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد فاركو - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الأربعاء

زد ضد المصري - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 2

