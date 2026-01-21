فيديو أهداف ريال مدريد و موناكو في دوري أبطال أوروبا

"صفقة الأهلي المحتملة".. تعليق حزين من يوسف بلعمري بعد هزيمة السنغال في

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره موناكو الفرنسي بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: كيليان مبابي في الدقيقة 5 و 26، فرانكو ماستانتونو في الدقيقة 51، ثيلو كيرير في الدقيقة 55 عن طريق هدف عكسي، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 63، جود بيلينجهام في الدقيقة 80.

وسجل هدف موناكو الوحيد في المباراة اللاعب جوردان تيزيه في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد موناكو عند 9 نقاط ليحتل المركز العشرين.