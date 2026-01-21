فيديو أهداف ريال مدريد و موناكو في دوري أبطال أوروبا
كتب - محمد عبد السلام:
حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره موناكو الفرنسي بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: كيليان مبابي في الدقيقة 5 و 26، فرانكو ماستانتونو في الدقيقة 51، ثيلو كيرير في الدقيقة 55 عن طريق هدف عكسي، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 63، جود بيلينجهام في الدقيقة 80.
وسجل هدف موناكو الوحيد في المباراة اللاعب جوردان تيزيه في الدقيقة 72 من زمن المباراة.
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد موناكو عند 9 نقاط ليحتل المركز العشرين.
جود بيلينغهام يضيف الهدف السادس لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/gCxIbi8agH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026
مبابي يعزّز التقدم بهدف ثانٍ لريال مدريد بعد جملة تكتيكية متقنة#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/4AKm5qMljG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026
مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/235YAj4dSU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026
هدف خيالي من فينيسيوس جونيور 🅰️🅰️🅰️⚽— صهيب (@ssuh25) January 20, 2026
اسيست أردا غولر 🅰️
ريال مدريد 5-0 موناكو
Real Madrid 5-0 Monaco#RealMadrid |#Barca |#ManUtd#ريال_مدريد |#برشلونة |#مانشستر_يونايتد#ريال_مدريد_موناكوpic.twitter.com/A9FvqOzoaV