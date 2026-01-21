مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. عودة دوليي الزمالك.. ومدرب مصر السابق يحتفل بالسنغال

كتب : مصراوي

01:00 ص 21/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    دونجا ينشر صورا من باريس
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمود عواد تنشر صورته
  • عرض 11 صورة
    دونجا في باريس
  • عرض 11 صورة
    ليلى أسامة نبيه تحتفل بعيد ميلاد والدها
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش من مران مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    مالك أسامة نبيه يحتفل بعيد ميلاد والده
  • عرض 11 صورة
    محمد صبحي من صالة الألعاب الرياضية
  • عرض 11 صورة
    حسام عبد المجيد من صالة الألعاب الرياضية
  • عرض 11 صورة
    ميكالي ينشر مقطع فيديو لاحتفالات السنغال بكأس الأمم الأفريقية
  • عرض 11 صورة
    محمود جهاد يعلن استعداده

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:
شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:
نشر الدولي المصري عمر مرموش، صورته من مران مانشستر سيتي، بعد عودته للفريق، عقب مشاركته مع مصر في أمم أفريقيا.
واحتفل الثنائي مالك وليلى، نجلا أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، بعد ميلاد والدهما، ونشرا صورًا له، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
ونشر ميكالي مدرب منتخب مصر السابق، مقطع فيديو لاحتفالات جماهير السنغال مع اللاعبين، بكأس الأمم الأفريقية.
فيما نشر ثنائي الزمالك الدولي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد، صورتهما من صالة الألعاب الرياضية، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.
ونشر محمود جهاد، لاعب الزمالك، صورته من إحدى مباريات الزمالك، وكتب: "إعادة شحن".
وشارك نبيل عماد دونجا، صورا من العاصمة الفرنسية باريس، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" أثناء الاحتفال بزفافه.
اقرأ أيضًا:
بحضور 30 ألف مشجع.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عواد دونجا أسامة نبيه حسام عبدالمجيد الشناوي ميكالي مرموش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب تغير المناخ.. توصيات عاجلة لمزارعي القمح والبطاطس لمواجهة الطقس
أخبار مصر

بسبب تغير المناخ.. توصيات عاجلة لمزارعي القمح والبطاطس لمواجهة الطقس
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة
أخبار مصر

مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة
خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
شئون عربية و دولية

خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان