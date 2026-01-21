كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر الدولي المصري عمر مرموش، صورته من مران مانشستر سيتي، بعد عودته للفريق، عقب مشاركته مع مصر في أمم أفريقيا.

واحتفل الثنائي مالك وليلى، نجلا أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، بعد ميلاد والدهما، ونشرا صورًا له، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر ميكالي مدرب منتخب مصر السابق، مقطع فيديو لاحتفالات جماهير السنغال مع اللاعبين، بكأس الأمم الأفريقية.

فيما نشر ثنائي الزمالك الدولي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد، صورتهما من صالة الألعاب الرياضية، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

ونشر محمود جهاد، لاعب الزمالك، صورته من إحدى مباريات الزمالك، وكتب: "إعادة شحن".

وشارك نبيل عماد دونجا، صورا من العاصمة الفرنسية باريس، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" أثناء الاحتفال بزفافه.

